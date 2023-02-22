Юрій Бардаш підібрав у Москві Яну Соломко з "Холостяка": вони вдвох хвалять російських окупантів

Експродюсер Wellboy Юрій Бардаш давно сидить у Москві й, схоже, знайшов ту, яка разом з ним підіграватиме Путіну. Він взявся розкручувати українську співачку Яну Соломко. У неї вже відбувся перший реліз на підтримку окупантів.

Юрій Бардаш стелиться перед Путіним так, що називає ексдружину "українською нацисткою", а сина – "малоліткою", що похабно малює російського диктатора. Тепер він годить йому, взявши під крило фіналістку 1 сезону "Холостяка" та ексучасницю гурту Real O Яну Соломко. У Росії вона відома як SOYANA.

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Яна Соломко випустила з Бардашем трек на підтримку окупантів

22 лютого, у день, коли Путін зібрав "шабаш" на "Лужниках", Яна Соломко випустила трек з дивакуватою назвою "ННН". Музичним продюсером і режисером-постановником її кліпу виступив Юрій Бардаш. У пісні українка називає російських окупантів "прикладом" і бажає їм повернутися додому з перемогою.

"Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь. С победой знаю ты вернёшься домой, я буду сильно ждать тебя одного", – заспівала дівчина, яка народилася в селищі Чутове Полтавської області.

Ба більше, вона збирається "молится над холодными врагами", маючи на увазі українців. Натомість співчуває коханим російських загарбників, які чомусь чекають їх живими з України.

Цю пісню зрозуміють, приймуть і вподобають ті, хто знає, як це розлучатися з коханим, не спати ночами, переживати й сподіватися, що він скоро повернеться додому. Бажаю всім люблячим серцям возз'єднатися! І пам'ятайте – від нас, жінок, дуже багато залежить,

– прокоментувала Яна Соломко в інстаграмі.

SOYANA – ННН: дивіться відео онлайн

На жаль, українці не можуть "насипати" Яні Соломко реакцій у коментарях, адже вона, як і Юрій Бардаш, обмежила доступ до свого інстаграм-профілю. Однак зрадниці вже вставляли мізки, адже у липні вона засвітилася на фестивалі в Москві. Їй було "дуже приємно" виступати для народу, який бомбить її Батьківщину. Тоді співачку називали "продажною тварюкою" та пропонували забрати громадянство.

Цілком ймовірно, що в Яни Соломко вже ганебний червоний паспорт, адже її наставника Юрія Бардаша Путін зробив росіянином ще у вересні.