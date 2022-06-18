Або Юра засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту, – саундпродюсер Wellboy "наїхав" на Бардаша

Автор "Гусей" Wellboy оголосив, що завершив співпрацю з продюсером Юрієм Бардашем, але причину не розкрив. Замість нього це зробив саундпродюсер Євген Тріплов. Як з'ясувалося, контракт з "дядею Юрою" артист розірвав через те, що він так і не засудив Росію за війну.

Схоже, проєкт Wellboy буде жити! Після розриву з Юрієм Бардашем 22-річний Антон Вельбой не залишився ні з чим, за нього взявся саундпродюсер, режисер його кліпів і співавтор пісень Євген Тріплов. Ба більше, він не тільки заявив, що буде займатися юнаком і надалі, а й засудив Бардаша за толерування війни.

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Саундпродюсер Wellboy звернувся до мовчуна Юрія Бардаша

"Останнім часом мені скидають скріни сторіс Юри Бардаша і питають: "А що там Юра?" Я не знаю, що там Юра", – емоційно заявив Євген Тріплов.

Думаю, що кожен український культурний діяч повинен сказати свою позицію, тому що стояти осторонь цього лиха – неможливо… Або Юра відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту, а проєкт Wellboy повинен продовжити існування,

– закинув він Бардашу.

Євген Тріплов з Юрієм Бардашем, Wellboy та Монатіком / Фото з інстаграму саундпродюсера

Крім того, Євген Тріплов додав, що не розуміє людей, які намагаються зберігати нейтралітет під час війни, бо поки вони мовчать, його дитина народжується в бомбосховищі, а побратими гинуть у гарячих точках. Музикант зізнався, що через це перестав спілкуватися з родичами з Росії, тому, схоже, Бардаш наступний.

"З першого дня війни моя позиція незмінна: я вважаю росіян конченими фашистами. Я бажаю смерті кожному окупантові, який прийшов на нашу рідну українську землю… Я побував у багатьох деокупованих містах і селищах, включаючи Бородянку, Ірпінь, Гостомель, Бучу, тому я ніколи не пробачу те лихо, яке спричинила російська армія моєму народові. Для себе я прийняв рішення, що не співпрацюватиму з росіянами", – чітко висловився саундпродюсер Wellboy та пообіцяв розвивати українську культуру.

Ба більше, він оголосив, що скоро в його підопічного відбудеться реліз нового треку "Ворогів на ножі".

що сам Wellboy не насмілився "наїхати" на Юрія Бардаша, який досі не сказав, на чиєму він боці. Він подякував продюсеру й лише натякнув, що йому соромно за його мовчання:

Примітно, що Wellboy та Євгена Тріплова підтримав чи не весь зірковий бомонд: Даша Астаф'єва, Alekseev, Віра Кекелія, Даша Трегубова, Руслан Сенічкін, Олександр Чемеров та інші.

Яка репутація в Юрія Бардаша