Мене відродила віра в нас, – Юля "Зайка" прокоментувала повернення на "Холостяк"

В одинадцятому випуску 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако прийняв безпрецедентне рішення – повернув у фінал ексучасницю Юлію "Зайку". Дівчина зізналася чоловіку в почуттях і прокоментувала свій вчинок у мережі.

Учасниця, яка покинула реаліті-шоу "Холостяк" у дев'ятому випуску, так і не зізнавшись Михайлу Заливаці в почуттях, запросила його на місце першої зустрічі. Вона заявила чоловіку, що любить його, а він повернув її в проєкт. 130-тисячній аудиторії в інстаграмі дівчина пояснила свій зухвалий крок.

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Юлія "Зайка" прокоментувала повернення на "Холостяк"

Юлія запевнила, що хвилювалася і нервувала перед першим індивідуальним побаченням з "Холостяком". Коли вона побачила його через скло автомобіля біля торгівельного центру, то в її серці "щось клацнуло". Так, дівчина закохалася в Михайла ще з першої зустрічі, однак злякалася своїх почуттів.

"Мені було незрозуміло, що зі мною відбувається. І я злякалася цього. Я всіляко намагалася засунути, придушити, заштовхати свої почуття вглиб душі. Замість того, щоб поділитися ними з тобою", – пояснила Юлія "Зайка".

Тому вона повернулася в одинадцятому випуску, аби зізнатися Михайлу в коханні, не чекаючи того ж взамін. Вона вирішила, що бізнесмен повинен знати про її почуття, не дивлячись ні на що.

Я згорала в пеклі кожен день, але мене відродила віра в нас. Ніяка втома, випробування, труднощі, правила проєкту – ніщо не може стати перешкодою для любові. Навіть якщо весь світ буде проти, знай: мій вибір – це ти,

– помпезно написала Юлія.

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Додамо, коментуючи виліт з "Холостяка-11" Юлія "Зайка" наголошувалася, що Михайло ніколи не дізнається про її кохання. Вона нарікала на те, що ніде не вчать проявляти любов до дорогої людини, тому цього не вміла і вона.