Ее успеху завидуют и вдохновляются сотни тысяч девушек. За время своей блогерской карьеры Юля прошла и огонь, и воду, и медные трубы, и скандалы с другими блогерами, и разрыв с парнем, и даже на войне успела хайпонуть. О пути Вербы – смотрите дальше.

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Первый миллион

Настоящее имя знаменитого инфлюенсера – Юлия Ивановна Вербинец. Свой путь в социальных сетях девушка начала еще до того, как это стало мейнстримом.

Сначала Юля в инстаграм выкладывала обычные фотографии и подписывала их разными цитатами.

Впоследствии девушка перекрасила волосы в ярко рыжий цвет и начала активно вести инстаграм-сторис. Каждый день она появлялась на экранах телефонов подписчиков, где показывала свою жизнь. Именно такой контент Юли начал набирать популярность, и уже в 16 лет она отпраздновала свой первый миллион подписчиков.

Существует теория, что благодаря регулярности инстаграм пропускал юного блогера в рекомендации, и подписчики Вербы росли.

Сотрудничество с Димой Варваруком

Еще одним важным шагом, который принес дополнительную популярность Юле, были пародии на песни российских исполнителей. Их девушка снимала вместе с еще одним ивано-франковским блогером Димой Варваруком. Их песня под названием "Валентинка" стала самой популярной пародией на украинском ютубе. Впоследствии юные блогеры также хайпанули на треке "Белка о Юле Вербе".

Песня "Валентинка": смотрите видео онлайн

Зашкварная реклама

В блоге девушки очень часто можно увидеть немало рекламы, которая заполонила инстаграм-сторис Юли. Блогер часто рекламирует некачественную одежду или косметику, которой не пользуется. Более того, Юля не отказывается даже от рекламы казино, что неоднократно вызывало критику.

Лакшеры жизни Юли Вербинец

Критикуют блогера и за ее образ жизни, ведь девушка очень любит бренды и дорогие ювелирные украшения. Кроме того, в 20 лет она сама покупает недвижимость и крутые автомобили.

Так, у девушки есть три квартиры и два автомобиля. Последний она приобрела уже во время полномасштабного вторжения. В июле Юля купила Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Средняя цена такой машины колеблется от 7 до 10 миллионов гривен.

Скандалы с Вербой

Раньше был случай, когда Юлю обвинили в мошенничестве и воровстве во время конкурса с блогерами. Она не отдала приз победительнице, а потом заявила, что просто забыла это сделать, поскольку очень занята. Впрочем, в конце концов Юля вернула девушке, которая победила в конкурсе, деньги за телефон.

Помпезный день рождения блогера также вызвал волну негодования в сети. Она роскошно отметила свое совершеннолетие. Для этого Юля пригласила звездных гостей. Так, ведущим праздника был Юрий Горбунов, а гостей развлекали Монатик с Lida Lee и Nino, Амадор Лопес, иллюзионисты Magic Five и другие знаменитости.

В то же время недавно Юля скандалила со стендап-комиком Антоном Тимошенко, который захейтил девушку из-за того, что та не публикует сборы в своем многомиллионном блоге.

Полное видео о пути Юли Вербы: смотрите онлайн