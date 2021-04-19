Українська блогерка, відома як Verba, хотіла розкішно відсвяткувати свій день народження. Для цього вона запросила кілька десяток гостей. До того ж ведучим вечірки став Юрій Горбунов, а гостей розважав Монатік з Lida Lee та Nino. На святі були хореограф Амадор Лопес, попгурт Rumbero's, ілюзіоністи Magic Five.

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День народження Юлії Верби без карантинних норм

Блогерка повідомила, що святкування повноліття обійшлося їй у більше як 3 мільйони гривень. Половину з цієї суми вона витратила на виступ Монатіка. На ці кошти Юлія могла придбати 3 квартири чи 10 машин, але вирішила обрати емоції.

Однак, судячи з відео та фото, опубліковані на її інстаграм-сторінці та в сторіз, на святі були присутні десятки людей. Усі вони були без масок та не зберігали соціальну дистанцію. Тільки персонал закладу мав захисні маски.

Як зауважує "Телебачення Торонто", тільки 10 квітня Івано-Франківська область вийшла з червоної зони карантину, де тривали суворі обмеження понад місяць, та перейшла у жовту. Та навіть у жовтій зоні не можна проводити масові заходи, де наповненість залу перебільшує 50%. Станом на 19 квітня, в Україні 13 регіонів знаходяться в червоній зоні, а тільки 3 – у жовтій.

Варто зазначити, що зіркові гості Юлії Вербинець, наприклад Юрій Горбунов та Монатік, раніше знімали відео у колаборації з МОН, про важливість карантинних обмежень. Однак на святкування 18-річчя блогерки вони не дотримували дистанції та не носили масок.

Нагадаємо, що Юлія Вербинець має величезну аудиторію – 3,1 мільйона підписників. Усі прихильники могли спостерігати за святом її дня народження, що проходило без карантинних обмежень.

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Виступ Монатіка на 18-річчі Юлії Вербинець / Фото з інстаграм-сторіз

Коментар поліції

Журналісти 24 каналу звернулися до поліції Франківська щодо справи через порушення карантинних норм. Христина Максимчак, начальниця відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області пояснила, що "жодного провадження не відкривали", адже ніхто не звертався до органів через це святкування.