Верба записала сторис, в которых выразила свое мнение относительно негативных комментариев от пользователей соцсетей. Она считает, что просто "надо переждать", потому что люди сейчас очень озлоблены.

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Юля Верба о негативе в соцсетях

Девушка рассказала, что уже шесть лет развивает свой блог, поэтому ее неоднократно раньше хейтили. Она сказала, что у нее к этому уже есть "иммунитет". В коротких видео Юлия Верба отметила, что на машину она законно заработала и платит налоги. Следовательно, не понимает, почему люди возмущаются.

Я спокойно на все это смотрю. Тем более что наши люди озлоблены ко всему. Это у людей болит,

– поделилась Верба.

"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе такое позволить. Все. Зачем писать глупости? Лучше порадуйтесь за человека. Если я вас раздражаю, то ничего не пишите. Или отпишитесь от меня нах*р", – добавила девушка.

К тому же Юля сказала, что считает этот хейт "тупым".



Юля Верба высказалась о хейте в сети / Скриншот с инстаграмм-сторис

Главное об инциденте

На днях блогер из Ивано-Франковска приобрела Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Средняя цена за такой автомобиль колеблется от 7 до 10 миллионов гривен. Машину она купила в одном из автомобильных салонов Львова. В сети ее захейтили, потому что считают, что сейчас не время кичиться такими дорогими покупками. Но некоторые подписчики девушки в восторге от того, что в 20 лет она смогла так устроить свою жизнь, что может покупать все, чего хочет и о чем мечтает. Следует отметить, что это уже второй ее автомобиль. Три года назад блогер купила себе Mercedes Benz GLE Class 400 4Matic Coupe AMG, который тогда стоил около 1,4 миллиона гривен.