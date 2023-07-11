Він надзвонював артистці та надокучав повідомленнями у месенджерах. Окрім цього, незнайомець навіть намагався дізнатися інформацію про місце перебування Злати Огнєвіч у консьєржа.

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Злата Огнєві про звернення у поліцію

Співачка зауважила, що хотіла делікатно та спокійно вирішити ситуацію з переслідувачем, проте той ігнорував прохання Злати. Він продовжував надокучати їй та навіть стежив за нею біля будинку. Тож у Злати Огнєвіч не залишилось вибору й вона написала заяву у поліції.

До слова, виконавиця зазначила, що чоловіка звати Роман.

Він знайшов мій номер телефону, телефонував, писав повідомлення, телефонував консьєржу, випитував, коли я повернуся, караулив біля мого будинку і сказав, що в нього немає іншого виходу, і що він хоче "просто запросити мене на каву". Я постійно просила його дати мені спокій,

– поділилася Огнєвіч.

Після того, як шанувальник дізнався про звернення Злати у поліцію, він перепросив й написав, що більше не робитиме нічого.



Злата Огнєвіч розповіла, що звернулася у поліцію / Фото з інстаграм-сторіс

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