Він надзвонював артистці та надокучав повідомленнями у месенджерах. Окрім цього, незнайомець навіть намагався дізнатися інформацію про місце перебування Злати Огнєвіч у консьєржа.
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Злата Огнєві про звернення у поліцію
Співачка зауважила, що хотіла делікатно та спокійно вирішити ситуацію з переслідувачем, проте той ігнорував прохання Злати. Він продовжував надокучати їй та навіть стежив за нею біля будинку. Тож у Злати Огнєвіч не залишилось вибору й вона написала заяву у поліції.
До слова, виконавиця зазначила, що чоловіка звати Роман.
Він знайшов мій номер телефону, телефонував, писав повідомлення, телефонував консьєржу, випитував, коли я повернуся, караулив біля мого будинку і сказав, що в нього немає іншого виходу, і що він хоче "просто запросити мене на каву". Я постійно просила його дати мені спокій,
– поділилася Огнєвіч.
Після того, як шанувальник дізнався про звернення Злати у поліцію, він перепросив й написав, що більше не робитиме нічого.
Злата Огнєвіч розповіла, що звернулася у поліцію / Фото з інстаграм-сторіс
Що відомо про нав'язливого фаната артистки
- Декілька тижнів тому Злата Огнєвіч у своєму інстаграмі поділилася історією про невідомого чоловіка, який її переслідує. Незнайомець нав'язливо намагається зустрітися зі знаменитістю. Тоді співачка повідомляла, що чоловік не є агресивним. Вона сподівається, що можна буде з ним спокійно поговорити й переконати не переслідувати її.
- Згодом виконавиця розповіла нові деталі історії про прихильника. Незнайомець продовжує надокучати співачці, знайшов її номер й вже неодноразово телефонував.