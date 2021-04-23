Юлія "Зайка" з "Холостяка" засвітила підтягнуте тіло у зухвалому вбранні

На пост-шоу "Холостяка" Юлія, яка запам'яталася публіці як "Зайка", показала зухвалий образ. Вона постала у короткому топі, засвітивши плоский живіт і підтягнуте тіло.

Від самого початку 11 сезону шоу "Холостяк" Юлія була однією з фавориток глядачів та самого Михайла Заливаки. Відчуваючи підтримку та народну любов, дівчина активно розвиває особистий блог в інстаграмі та ледь не кожен допис присвячує проєкту. Останні не стали винятками. Учасниця романтичного реаліті ефектно продемонструвала сміливий аутфіт, який обрала для зйомок пост-шоу "Як вийти заміж".

Читайте також Маша Єфросиніна вразила ідеальним тілом у коротких шортах і топі

Зухвалий образ Юлії "Зайки"

Дівчина з'явилася у студії в атласних спортивних штанах білого кольору з чорною вставкою, які поєднала з крихітним топом без бретелей. Наверх Юлія накинула елегантну атласну сорочку, залишивши її розстебнутою. Вона неодноразово повторювала, що багато працює над своїм тілом, тому не втрачає жодної нагоди, щоб засвітити ідеальну фігуру. Учасниця "Холостяка" показала розкішний підтягнутий прес.

Look дівчина доповнила молочними туфлями на шпильках, а стилісти подбали про її бездоганний вигляд у кадрі – зробили макіяж у нюдових відтінках та вклали довге волосся у повітряні локони. Масивне золоте кольє завершило зухвалий образ "Зайки".

Нагадаємо, раніше Юлія "Зайка" розповідала, що її провокативні фото в соціальних мережах часто розбурхували уяву чоловічої аудиторії. Від залицяльників вона отримувала навіть непристойні пропозиції. Деталі дівчина розкривати не стала.