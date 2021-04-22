41-річна ведуча захопила новою фотосесією. Маша Єфросиніна так довго працювала над своєю фігурою, що може впевнено позувати у будь-яких вбраннях. З власної колекції домашнього одягу знаменитість обрала один з найвідвертіших комплектів.
До теми Маша Єфросиніна показала стильний образ у яскравих кольорах весни: фото
Вона з'явилася у кадрі в легкому чорному костюмі – широких коротких шортах та обтислому топі з довгими рукавами, який розкішно підкреслив бюст Єфросиніної. Вперше за довгий час зірка оголила животик, продемонструвавши підтягнутий прес. Однак це не єдине, чим може похизуватися ведуча. Захват шанувальників викликали і її стрункі ніжки.
Босоніж та у звабливому домашньому образі Маша Єфросиніна кружляла просторою світлою кухнею з виглядом на столицю. Вбрання вона довершила елегантною зачіскою з локонами та ніжним макіяжем з акцентом на очі.
Маша Єфросиніна в коротких шортах і топі / Фото з інстаграму ведучої
Маша Єфросиніна в коротких шортах і топі / Фото з інстаграму бренду
Попередні аутфіти Маші Єфросиніної:
- на зйомках популярного телешоу ведуча продемонструвала одразу 6 стильних образів;
- зірка з'являлася перед шанувальниками в джинсовій сорочці і сірих лосинах;
- вона публікувала фото у картатому пальто та з оберемком квітів;
- на публіці Єфросиніна поставала у подовженому піджаку та обтислих штанах.