41-річна ведуча захопила новою фотосесією. Маша Єфросиніна так довго працювала над своєю фігурою, що може впевнено позувати у будь-яких вбраннях. З власної колекції домашнього одягу знаменитість обрала один з найвідвертіших комплектів.

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Вона з'явилася у кадрі в легкому чорному костюмі – широких коротких шортах та обтислому топі з довгими рукавами, який розкішно підкреслив бюст Єфросиніної. Вперше за довгий час зірка оголила животик, продемонструвавши підтягнутий прес. Однак це не єдине, чим може похизуватися ведуча. Захват шанувальників викликали і її стрункі ніжки.

Босоніж та у звабливому домашньому образі Маша Єфросиніна кружляла просторою світлою кухнею з виглядом на столицю. Вбрання вона довершила елегантною зачіскою з локонами та ніжним макіяжем з акцентом на очі.

Маша Єфросиніна в коротких шортах і топі / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна в коротких шортах і топі / Фото з інстаграму бренду

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