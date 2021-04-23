С самого начала 11 сезона шоу "Холостяк" Юлия была одной из фавориток зрителей и самого Михаила Заливаки. Чувствуя поддержку и народную любовь, девушка активно развивает личный блог в инстаграме и чуть ли не каждое сообщение посвящает проекту. Последние не стали исключениями. Участница романтического реалити эффектно продемонстрировала смелый аутфит, который выбрала для съемок пост-шоу "Как выйти замуж".

Читайте также Маша Ефросинина поразила идеальным телом в коротких шортах и топе

Дерзкий образ Юлии "Зайки"

Девушка появилась в студии в атласных спортивных брюках белого цвета с черной вставкой, которые соединила с крошечным топом без бретелек. Наверх Юлия накинула элегантную атласную рубашку, оставив ее расстегнутой. Она неоднократно повторяла, что много работает над своим телом, поэтому не упускает ни одного случая, чтобы засветить идеальную фигуру. Участница "Холостяка" показала роскошный подтянутый пресс.

Look девушка дополнила молочными туфлями на шпильках, а стилисты позаботились о ее безупречном виде в кадре – сделали макияж в нюдовых тонах и уложили длинные волосы в воздушные локоны. Массивное золотое колье завершило дерзкий образ "Зайки".

Напомним, ранее Юлия "Зайка" рассказывала, что ее провокационные фото в социальных сетях часто будоражили воображение мужской аудитории. От ухажеров она получала даже непристойные предложения. Детали девушка раскрывать не стала.