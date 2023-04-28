Блогерка Юлія Верба приголомшила найбільшою сумою, яку їй вдалося заробити за місяць

Інстаграм-блогерка Юлія Верба розповіла про свій заробіток та дорогі покупки. Вона зізналась, яку найбільшу суму їй вдавалося заробити за місяць.

20-річна блогерка Юлія Верба заробляє на власній сторінці в інстаграмі та закладі, який відкрила. У коментарі тікток-блогеру вона розсекретила свій найбільший дохід за один місяць – це 50 тисяч доларів (майже 2 мільйони гривень).

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Скільки найбільше заробила Юлія Верба

Ой, та де ж би я знала, я так не рахую. Я думаю, що, напевно, тисяч 50 доларів найбільше,

– зізналась дівчина.

Юлія Верба додала, що найдорожчою покупкою для неї була квартира. Зараз дівчина володіє трьома помешканнями.

"Найдорожча покупка у моєму житті – це квартира. Це 85 тисяч доларів. Це без ремонту і паркомісця. А зараз вже є все. У мене вже три квартири", – додала блогерка.

Юлія Верба про свій заробіток: відео

Скільки заробляють блогери