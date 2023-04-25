Ба більше, між Назаром Хассаном та Волошиним виник публічний конфлікт. За тиждень до прем'єри, коли артисти почали "розкачувати" уривок синглу "Сонце" у соцмережах, підписники ХАСа не зрозуміли його вибір артиста для дуету. В бік Олександра Волошина пішла хвиля хейту, на що блогер образився, оскільки репер ХАС прислухався до підписників і скасував прем'єру. Та врешті-решт Назару та Олександру вдалося порозумітися.

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Як згадує ХАС, знайомство з Олександром Волошиним відбулося абсолютно неочікувано під час одного заходу у Львові. Ідея створити спільну композицію в артистів виникла після творчої співпраці над попереднім треком Волошина "Біла ніч".

"Коли Сашко зрозумів, що йому заходить стиль, в якому я створюю пісні, то виникла ідея про дуетний трек. А чому би ні? Мушу зізнатися, що це напевно найшвидша в моїй історії реалізація творчого задуму, бо біт для цього треку ми написали за 3 години, а текст за один вечір. Але мені здається, що вийшло дуже чуттєво і душевно. Мені подобається ця співпраця тим, що Саша не схожий на інших артистів. З ним дуже легко працювати, бо немає такого "А давай я більший шматок заспіваю! А давай отак, а що отут?". В нього більше розвинене просте відчуття музики. В іншому він повністю довіряв і покладався на мій досвід", – поділився ХАС.

Ми поспілкувалися і я зрозумів, що ХАС – дуже талановитий хлопець, крутий і "трушний". Знаючи, як добре в нього вдаються тексти його пісень і що він вміє знаходити та підкреслювати важливий сенс, я запропонував перекласти мою пісню "Біла ніч", бо свідомо не хотів, щоб пісня звучала російською. А далі стало цікаво, чи вийде в нас дует?

– розповів Волошин.



ХАС та Олександр Волошин / Фото пресслужби

У пісні "Сонце" блогер передав свої переживання, які виникли через проблеми зі здоров'ям і впливають на психоемоційний стан: "Ми з хлопцями на студії накидали мотив приспіву зі словами. Показали ХАСу, а він через тиждень скинув вже готову пісню з його куплетами й додав дещо до приспіву. У мене на той момент була депресія, і якраз це відобразилося у тексті приспіву, який я виконую".

"Сонце там за вікном, знову манить теплом, ніби каже "все добре тепер". Радість тут на лиці, але там на душі наче злива по серцю реве" Це і є мій стан за останні два місяці. У ХАСа глибший сенс, про любов,

– розповів Волошин.

Водночас ХАС, поділившись емоціями від написання синглу, зауважив про важливість прислухатися до себе: "Найкраще пісню "Сонце" розкриває рядок "Як ти не крути, на груші яблуко не виросте". Цей трек про безвихідь. Про той стан, коли ти вже точно розумієш, що нічого не зміниться на краще. Коли ти відчуваєш емоційну яму і не знаєш, як з неї вилізти. Навіть коли ти залишаєшся наодинці сам з собою, тобі не приходить правильне рішення, як вийти з цієї ситуації, з цього стану. Звичайно, що після того, коли ти трохи відходиш, приходить зовсім інше розуміння".

Voloshyn & ХАС – "Сонце": дивіться відео онлайн