Євген Клопотенко та Юлія Саніна обговорили артистів, які перестали писати нові треки з початком повномасштабної війни. Фронтвумен The Hardkiss зізналась, що спершу теж не мала натхнення, але згодом вирішила – їй є що сказати.

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Юлія Саніна про Олега Винника

Натомість Євген Клопотенко заговорив про Олега Винника, який знову "десь зник". Він запитав у співачки, чи буде любити його аудиторія, якщо артист повернеться.

Я не знаю, хтось вчинив не так, сказав не так, підібрав неправильні слова, дав не так інтерв'ю. Люди не пробачають, вони бачать це. Вони бачать неправду, нещирість, зрадливість і ще щось. Виконавці просто – вони ж на виду. І так легко хейтити виконавців. Ось що я скажу,

– висловилась Юлія Саніна.

Чи справді Олег Винник повертається на сцену

Блогер-пліткар Богдан Беспалов нещодавно заявив, що в Олега Винника серйозні фінансові труднощі. Через це він начебто хоче влаштовувати благодійні концерти за кордоном, щоб вийти з грошової кризи.

У команді Олега Винника відповіли, що артист не буде коментувати плітки.

"Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Від самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами та власними коштами", – заявила Валерія Барон.