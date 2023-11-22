Евгений Клопотенко и Юлия Санина обсудили артистов, переставших писать новые треки с началом полномасштабной войны. Фронтвумен The Hardkiss призналась, что сначала тоже не имела вдохновения, но впоследствии решила – ей есть что сказать.

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Юлия Санина об Олеге Виннике

Евгений Клопотенко заговорил об Олеге Виннике, который снова "куда-то исчез". Он спросил певицу, будет ли любить его аудитория, если артист вернется.

Я не знаю, кто-то поступил не так, сказал не так, подобрал неправильные слова, дал не столько интервью. Люди не прощают, они видят это. Они видят ложь, неискренность, неверность и еще что-то. Исполнители просто – они же на виду. И так легко хейтит исполнителей. Вот что я скажу,

– выразилась Юлия Санина.

Действительно ли Олег Винник возвращается на сцену

Блогер-сплетник Богдан Беспалов недавно заявил, что у Олега Винника серьезные финансовые затруднения. Поэтому он вроде бы хочет устраивать благотворительные концерты за границей, чтобы выйти из денежного кризиса.

В команде Олега Винника ответили, что артист не будет комментировать сплетни.

"Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают это непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", – заявила Валерия Барон.