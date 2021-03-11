Юлия Санина вместе с "Орел и решка" посетила могилу наркобарона Пабло Эскобара: фото
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с певцом Alekseev стала ведущей тревел-шоу "Орел и решка". Артисты отправились в Колумбию. Пока неизвестно, кто из них выживал на 100 долларов, а кто наслаждался роскошью, однако красавица успела посетить могилу наркобарона Пабло Эскобара.
Источник:Новий канал
Украинские звезды оказались в колумбийском городе-миллионнике Медельин, который является родиной наркобарона и террориста Пабло Эскобара. Со съемочной группой "Орла и решки" хрупкая певица посетила его могилу и дом, в котором убили мужчину, который контролировал почти весь мировой рынок кокаина.
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Юлия Санина о могиле наркобарона Пабло Эскобара
Лидер The Hardkiss подчеркнула, что домик в котором специальные агенты убили наркобарона не стал ни музеем, ни культурной достопримечательностью. Его переоборудовали в школу английского языка, а теперь выставили на продажу.
"В любой стране на этом уже бы зарабатывали деньги, водили туристов. Это просто двухэтажный дом, который после убийства Эскобара переоборудовали в школу испанского языка. Если турист будет проходить мимо, он даже не обратит внимания на этот дом и не будет знать, что в нем произошло", – поделилась впечатлениями Юлия Санина.
Она отметила, что таким образом колумбийцы стремятся стереть из истории этот ужасный момент. Зато могила Пабло Эскобара – место, которое туристы не обходят. Она расположена на кладбище "Сады Монтесакро" в городе Итагуи, что к югу от Медельина. Наркобарон похоронен с мамой, папой, другими родственниками и няней. Не так давно могилу покрыли камешками, ведь туристы со всего мира разрушали памятник, чтобы забрать его с собой на память.
Люди отрывали плиты от надгробия и забирали их с собой, как сувенир. Дело в том, что многие считают Эскобара героем вроде Робин Гуда,
– рассказала певица.
Юлия Санина на могиле Пабло Эскобара / Фото Новий канал
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