"Займаюся кожен день": як Юлія Саніна з The Hardkiss готується до Євробачення-2023
Джерело:"Життя відомих людей"
Відома співачка та солістка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна стала ведучою Євробачення-2023. Вона розповіла, що це була її давня мрія. Тепер зірка щодня готується до конкурсу, зокрема вчить англійську мову.
Юлія Саніна розповіла, що вона спочатку "закидала вудки" до українських продюсерів конкурсу, і це спрацювало – їй надійшла пропозиція спробувати. Кастинги співачка проходила кілька місяців й бачила в Лондоні наших знаменитостей, які теж пробувалися на роль ведучих.
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Як Юлії вдалося стати ведучою на Євробаченні
За словами співачки, її запросили на кастинг у Британію. Все це тривало кілька місяців і було в таємниці. Знали про це лише її батьки та менеджер.
Це була велика таємниця. Були спочатку кілька зум-кастингів, спілкування з продюсерами. Потім мене запросили до Лондона на телевізійний кастинг. Тобто це все відбувалося кілька місяців, потім було кілька місяців мовчання, і я вже не очікувала, що буде відповідь "так",
– зізналася Саніна.
Як зірка готується до конкурсу
Зараз Юлія посилено вивчає англійську мову, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені.
"Я хочу звучати не гірше за своїх співведучих. Займаюся кожен божий день – чи сама, чи з вчителями", – наголосила Саніна.
Дивіться коментар Юлії Саніної про Євробачення-2023: відео
Раніше зірка розповідала, що її вже познайомили зі співведучим Гремом Нортоном. Той нібито дуже співпереживає Україні та українцям. "Він виявився такою спокійною, привітною людиною. Ми поспілкувалися, він запитував багато про Україну. Я йому все розказала, запросила сюди в Київ. Можливо, колись ми його тут побачимо", – сказала вона.
До слова, разом з Юлією Саніною в Ліверпуль поїде Тимур Мірошниченко. Його обрали коментатором Євробачення-2023 разом з британкою та олімпійською чемпіонкою Сем Квек.
Як проходитиме Євробачення-2023: головне
- Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії (відмовилися від участі через брак фінансування).
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор. Нашу країну представлятиме гурт TVORCHI.
- Організатори Євробачення-2023 вже визначили порядок виступу країн-учасниць у двох півфіналах конкурсу. Під якими номерами вступатимуть артисти – читайте у статті.