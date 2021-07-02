Группа The Hardkiss активно гастролирует по Украине и радует поклонников живыми концертами. Вокалистка коллектива поражает не только безупречным исполнением любимых песен, но и неординарными образами.
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Яркий look Юлии Саниной
Исполнительница обнародовала эффектные фото нового аутфита. Она позировала на камеру в малиновом костюме, состоявшем из топа, высоких трусиков, похожих на бикини. Сверху знаменитость надела сетчатый комбинезон в тон, застегивающимся на черные пуговицы.
Звезда в который раз экспериментировала с прической. На этот раз она вышла на сцену в черном парике с ровной челкой. На лице сделала насыщенный макияж с малиновыми тенями на веках и вишневой матовой помадой на губах.
Особое внимание Юлия уделила аксессуарам. Такой концертный look довершили многочисленные украшения: серьги, цепочка, браслеты и кольца.
Яркий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Юлии Саниной
Яркий образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма Юлии Саниной
Другие концертные образы Юлии Саниной
- Одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса примерила черный топ, который довершила золотистым костюмом из новой коллекции бренда JATUAL.
- Певица продемонстрировала новый аутфит в вязаном топе и трендовых джинсах.
- Исполнительница предстала перед камерой в джинсовом костюме с пятнистым принтом и с яркой прической.