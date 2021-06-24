Один з найпопулярніших українських гуртів зустрівся з прихильниками в Києві. Така зустріч була присвячена відкриттю зірки на одній з площ Києва, де вже є зірки для багатьох українських артистів.

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Стильний look Юлії Саніної

Виконавиця з'явилася перед фанатами в оригінальному вбранні. Для урочистого дня вона обрала джинсовий костюм чорного кольору з білим плямистим принтом, що був схожий на зоряне небо. Костюм складався зі штанів та жилетки, під яку Саніна одягнула сітчасту чорну кофту з рожево-білим принтом у вигляді блискавки.

Look зірка поєднала з білими кедами. Волосся вона вклала рівно і деякі пасма заплела у косички, додавши трішки накладного рожевого волосся. На обличчі Юлія зробила виразний макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах. Довершили образ численні прикраси: каблучки, сережки, браслети.

Який гарячий день! Відкриття зірки The Hardkiss на "Площі зірок" в Києві! І зустріч з вами, друзі!

– поділилася Саніна під фото.

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