Рок-діві Юлії Саніній вдається щоразу вражати публіку фантастичними концертними образами. Її вбрання кардинально різні – то ніжні й жіночні, то зухвалі й епатажні. Для зустрічі з фанами в Одесі лідерка The Hardkiss зробила ставку на яскраві літні кольори.

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Концертний образ Юлії Саніної

На сцену знаменитість вийшла в дизайнерському костюмі – широких штанах насиченого жовтого кольору та подовженому піджаку з сірою вставкою на плечах і рукавах. Українському бренду Darja Donezz вдалось оригінально поєднати класику з сучасними трендами.

Під оверсайз-піджак Юлія Саніна одягла вкорочений червоний топ зі сміливими вирізами в зоні декольте. Так, перед глядачами зірка блиснула стрункою талією. До слова, look артистки не з дешевих. Сам лише топ від Валерії Ковальської коштує 430 євро – майже 14 тисяч гривень.

"Який же соковитий вийшов look для Одеси", – захоплено написала Юлія Саніна.

Образ Юлії Саніної на концерті в Одесі / Фото з інстаграму лідерки The Hardkiss

Концертний аутфіт лідерка The Hardkiss довершила масивними золотими прикрасами – сережками-кільцями та ланцюжком. Стилісти зробили зірці "космічний" макіяж з салатовими тінями, червоною помадою та зухвалу зачіску, зібравши волосся в ріжки.

Образ Юлії Саніної на концерті в Одесі / Фото з інстаграму стиліста The Hardkiss