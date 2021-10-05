Цьогоріч легендарному гурту The Hardkiss виповнилося 10 років. За цей час музиканти на чолі з фронтвумен Юлією Саніною презентували 4 студійних альбоми, понад 50 пісень. 30 кліпів, а також 9 сольних sold out шоу в Києві.

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Еволюція гурту The Hardkiss

З нагоди 10-річчя гурту Юлія Саніна вирішила пригадати, як змінювалась група упродовж всього часу. Суттєвих змін зазнали образи учасників, а також склад The Hardkiss. Солістка подякувала усім причетним за кожен вклад в історію.

Еволюція The Hardkiss / Фото з інстаграму гурту

Зазначимо, що перед річницею гурт The Hardkiss випустив четвертий студійний альбом "Жива і не залізна", над яким працював 2 роки. Загалом у платівку увійшло 10 пісень.

Реакція мережі

Прихильники колективу поділилися враженнями від яскравих архівних фото. Вони також розповіли, коли дізналися про The Hardkiss:

"Я одна в далекому 2013 році думала, що це закордонний гурт? Не могла повірити що в Україні народилася така якісна музика";

"Я щаслива, що виросла на вашій музиці";

"Досі не розумію, як таке сталось, що така чудова команда з'єдналася, і вийшов такий легендарний гурт";

"Я вас почула у 2015 в рекламі на дзеркальній стіні Stones, думала, що це американська або європейська група, була приємно здивована, що ви українська група";

"Любимо, тішусь, що почула вас і залишилась з вами навічно";

"Ви просто найкращі! Обожнюю Вас з 2014 року. Коли на премії Yuna отримали звання відкриття року. Зараз, з кожною новою піснею, з кожним хітом, кліпом, я все більше і більше фанатію від Вашої творчості!";

"Найкращі!!! Легенда української культури. Назавжди в сердечку".

Текст публікації Юлії Саніної

Гурт – живий організм.

Він росте, розвивається, змінюється його склад та звучання. Кожен з музикантів вносив у The Hardkiss щось своє. Ми з Валом вдячні усім, хто пройшов з нами цей шлях: Макс Пономарчук, Кирило Цуканов, Поль Солонар, Віталій Оніскевич, Роман Скоробагатько, Дмитро Смотров, Клим Лисюк, Євген Кібелєв.