В этом году легендарной группе The Hardkiss исполнилось 10 лет. За это время музыканты во главе с фронтменом Юлией Саниной презентовали 4 студийных альбома, более 50 песен. 30 клипов, а также 9 сольных sold out шоу в Киеве.

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Эволюция группы The Hardkiss

По случаю 10-летия группы Юлия Санина решила вспомнить, как менялась группа на протяжении всего времени. Существенные изменения претерпели образы участников, а также состав The Hardkiss. Солистка поблагодарила всех причастных за каждый вклад в историю.

Эволюция The Hardkiss / Фото из инстаграма группы

Отметим, что перед годовщиной группа The Hardkiss выпустил четвертый студийный альбом "Живая и не железная", над которым работали 2 года. Всего в пластинку вошло 10 песен.

Реакция сети

Поклонники коллектива поделились впечатлениями от ярких архивных фото. Они также рассказали, когда узнали о The Hardkiss:

"Я одна в далеком 2013 году думала, что это зарубежная группа? Не могла поверить что в Украине родилась такая качественная музыка";

"Я счастлива, что выросла на вашей музыке";

"До сих пор не понимаю, как такое случилось, что такая замечательная команда соединилась, и вышла такая легендарная группа";

"Я вас услышала в 2015 в рекламе на зеркальной стене Stones, думала, что это американская или европейская группа, была приятно удивлена, что вы украинская группа";

"Любим, радуюсь, что услышала вас и осталась с вами навечно";

"Вы просто лучшие! Обожаю Вас с 2014 года. Когда на премии Yuna получили звание открытия Года. Сейчас, с каждой новой песней, с каждым хитом, клипом, я все больше и больше фанатею от Вашего творчества!";

"Лучшие!!! Легенда украинской культуры. Навсегда в сердечке".

Текст публикации Юлии Саниной

Группа – живой организм.

Он растет, развивается, меняется его состав и звучание. Каждый из музыкантов вносил в The Hardkiss что-то свое. Мы с Валом благодарны всем, кто прошел с нами этот путь: Макс Пономарчук, Кирилл Цуканов, Поль Солонар, Виталий Онискевич, Роман Скоробагатько Дмитрий Смотров, Клим Лысюк, Евгений Кибелев.