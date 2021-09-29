Кар'єру на великій сцені TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) розпочала у 2008 році. Тоді вона була учасницею гурту "Гарячий шоколад". Однак вже у 2011 році дівчина покинула колектив, народила сина і присвятила себе йому.

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Та Тетяна не змогла жити без музики. У 2014 році вона вирішила повернутися на сцену. Тоді взяла участь в проєкті "Голос країни", однак не змогла повернути жодне тренерське крісло.

Спершу, дівчина засмутилася, однак не збиралася здаватися. Вже через рік вона повернулася на сцену головного вокального шоу країни та запальною піснею "Край, мій рідний край", змусила всіх тренерів повернутися. Участь в проєкті Тетяна продовжила в команді Потапа, з яким дійшла до фіналу й посіла друге місце.

TAYANNA на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Національний відбір на Євробачення

У 2017 році Решетняк вперше взяла участь у Національному відборі на Євробачення. Тоді отримала найвищу кількість балів від журі, однак глядачі надали перевагу гурту O.Torvald.

У 2018 році артистка повернулася на відбір з україномовною піснею "Леля". Та цього разу у фіналі здобув перемогу MELOVIN.

Виконавиця планувала поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі у 2019 році, однак за декілька тижнів до початку Національного відбору відмовилася від участі в ньому.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Незважаючи на те, що Тетяні не вдалося представляти Україну на Євробаченні, вона змогла підкорити серця української публіки. Її пісні миттєво стають хітами, лунають на радіостанціях, їх переспівують, під них танцюють. TAYANNA стала однією з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Завдяки яким трекам це сталося – дивіться далі.

Найкращі пісні TAYANNA

TAYANNA – "Осень": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "9 жизней": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Шкода": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Фантастична жінка": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Леля": слухайте пісню онлайн

TAYANNA – "Як плакала вона": слухайте пісню онлайн

TAYANNA – "Мурашки": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Жіноча сила": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Ейфорія": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "Плачу і сміюся": дивіться відео онлайн

TAYANNA – "До мами": дивіться відео онлайн