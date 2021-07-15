Каждый выход Юлии Саниной на сцену вызывает фурор среди фанов. Над ее образами работает целая команда стилистов и визажистов. Они изрядно постарались и над новым концертным look лидера The Hardkiss. Она с ног до головы наряжена в одежду украинских брендов.

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На артистке укороченный полосатый пиджак серого цвета, который она соединила с юбкой с бахромой. Низ полностью обнажил ножки и ягодицы Юлии Саниной.

Соблазнительный костюм звезда дополнила темным топом, поверх которого надела прозрачную кофточку с красным оттенком. Да, она засветила не только подтянутые ножки, но и пресс. Фигуре фронтвумен The Hardkiss можно лишь позавидовать.



Юлия Санина в концертном образе / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss



Юлия Санина в концертном образе / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss

Правда, публику заворожил как концертный образ, так и макияж Юлии Саниной. Личный визажист накрасил ей губы насыщенной красной помадой, а глаза выделил фиолетовыми тенями. Прическа у лидера The Hardkiss тоже необычная, однако с подобными рожками она уже появлялась на концерте в Одессе.



Юлия Санина в концертном образе / Фото из инстаграма лидера The Hardkiss