7 випуск романтичного реаліті-шоу пройшов у сонячному Єгипті. Однією з дівчат, яким пощастило побувати на індивідуальному побаченні, стала Юлія. Проте Михайло вирішив попрощатися з нею, оскільки не бачить спільного майбутнього.

До теми Холостяк 11 сезон 7 випуск: хто з дівчат назавжди залишив шоу

Юлія про виліт з "Холостяка"

Дівчина поділилася, що, йдучи на проєкт, не вірила, що може відкритися там. В кожному русі вона шукала підступ, на кожній церемонії троянд думала, що поїде додому. Однак вона думала так не тому, що була не впевнена в собі, а тому, що чоловік, який її зацікав, міг не до кінця зрозуміти. Юлія завжди була чесною з Михайлом і розуміла, що надзвичайні щирість і відкритість можуть показати її з не дуже вдалого боку. Час був обмежений і показати себе, своє життя та внутрішній світ, перебуваючи в певних рамках – важко.

"Я знаю чого хочу! І я хотіла, щоб це побачив і чоловік поряд зі мною. Я відкрила своє серце і не побоялася цього. Підпустила людину близько до себе. По-іншому не змогла б. Тоді навіщо все це було потрібно?", – написала в публікації Юлія.

Того вечора я відчула розчарування, коли Михайло сказав, що справжня, щира, готова до стосунків та сім'ї, але… Цей проєкт для мене насамперед про стосунки. Я стосунки для мене – це бути чесною. І такою я була перед Михайлом до кінця. І не шкодую про це,

– зізналася дівчина.

"А стосунки – це і підтримка, про яку я так часто згадувала. Коли все і всі проти тебе, бачиш напроти улюблені очі, які показують: "Я з тобою!". Мені цього достатньо, щоб відчувати іноді себе слабкою і врешті-решт жінкою. Нести відповідальність за себе і своє життя я можу, мені не звикати. Мовилося про інше. Я для себе зрозуміла причини, чому все так вийшло, і зробила висновки. Я рада, що була там. І рада, що там був Міша. Він дав мені можливість бути такою, яка я є. У мене немає почуття образи до нього. Тільки подяка", – поділилася Юлія.

Я зовсім не шкодую, що прийшла на кастинг і прожила цікавий час для себе! І найголовніше, що зрозуміла – я гідна! І попереду у мене світле нове майбутнє,

– наголосила дівчина.