7 выпуск романтического реалити-шоу прошел в солнечном Египте. Одной из девушек, которым посчастливилось побывать на индивидуальном свидании, стала Юлия. Однако Михаил решил попрощаться с ней, поскольку не видит общего будущего.

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Юлия о вылете из "Холостяка"

Девушка поделилась, что, идя на проект, не верила, что может открыться там. В каждом движении она искала подвох, на каждой церемонии роз думала, что поедет домой. Однако она думала так не потому, что была не уверена в себе, а потому, что мужчина, который ее заинтересовал, мог не до конца понять. Юлия всегда была честной с Михаилом и понимала, что чрезмерная искренность и открытость могут показать ее с не очень удачной стороны. Время было ограничено и показать себя, свою жизнь и внутренний мир, находясь в определенных рамках – трудно.

"Я знаю чего хочу! И я хотела, чтобы это увидел и мужчина рядом со мной. Я открыла свое сердце и не побоялась этого. Подпустила человека близко к себе. Тогда зачем все это было нужно?", – написала в публикации Юлия.

В тот вечер я почувствовала разочарование, когда Михаил сказал, что настоящая, искренняя, готовая к отношениям и семье, но... Этот проект для меня прежде всего об отношениях. А отношения для меня – это быть честной. И такой я была перед Михаилом до конца. И не жалею об этом,

– призналась девушка.

"А отношения – это и поддержка, о которой я так часто вспоминала. Когда всё и все против тебя, видишь напротив любимые глаза, которые показывают: "Я с тобой!". Мне этого достаточно, чтобы чувствовать иногда себя слабой и в конце концов женщиной. Нести ответственность за себя и свою жизнь я могу, мне не привыкать. Говорилось о другом. Я для себя поняла причины, почему все так получилось, и сделала выводы. Я рада, что была там. И рада, что там был Миша. Он дал мне возможность быть такой, какая я есть. У меня нет чувства обиды к нему. Только благодарность", – поделилась Юлия.

Я совсем не жалею, что пришла на кастинг и прожила интересное время для себя! И самое главное, что поняла – я достойна! И впереди у меня светлое новое будущее,

– подчеркнула девушка.