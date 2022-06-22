Лідер Kalush Orchestra завжди з'являється на людях у рожевій панамі від Ellesse – італійського бренду спортивного преміум одягу. Мало хто бачив його без цього аксесуару, тож коли Олег Псюк хоче залишитися непоміченим, просто виходить на люди без нього.

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Олега Псюка не впізнають без панами

Його не впізнають на вулиці без панами, ніхто. Він вдіне шорти, вдіне шльопки, кепку, і його ніхто не впізнає. Це дуже круто, але тільки одягається панама, і все,

– зізналася Олександра.

Ба більше, вона сама не впізнала репера без панами, коли вперше зустрілася з ним. Тоді він був у сірій зимовій шапці, і дівчина ледь не сплутала його з Джонні Дивним – бек-вокалістом, якого перед Євробаченням-2022 змінили на фронтмена гурту "Сальто назад" Сашу Таба.

"Я його не впізнала без панами в нашу першу зустріч. Я не зрозуміла, що то він. Вони стояли вдвох – Олег і Джон. Я думаю: "Точно не Джон, ну взагалі не похожий. Значить то Олег". Просто він був інакшим, це була інакша людина", – пригадала кохана Псюка. І додала, що без панами він подобається їй ще більше.

Лідер Kalush Олег Псюк з дівчиною Олександрою / Фото з інстаграму Білобров

Що відомо про стосунки лідера Kalush Orchestra