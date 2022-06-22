Лидер Kalush Orchestra всегда появляется на людях в розовой панаме от Ellesse – итальянского бренда спортивной премиум одежды. Мало кто видел его без этого аксессуара, поэтому когда Олег Псюк хочет остаться незамеченным, просто выходит на люди без него.

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Олега Псюка не узнают без панамы

Его не узнают на улице без панамы, никто. Он наденет шорты, наденет шлепки, кепку, и его никто не узнает. Это очень круто, но только одевается панама, и все,

– призналась Александра.

Более того, она сама не узнала рэпера без панамы, когда впервые встретилась с ним. Тогда он был в серой зимней шапке, и девушка чуть не спутала его с Джонни Дивним – бэк-вокалистом, которого перед Евровидением-2022 сменили на фронтмена группы "Сальто назад" Сашу Таба.

"Я его не узнала без панамы в нашу первую встречу. Я не поняла, что это он. Они стояли вдвоем – Олег и Джон. Я думаю: "Точно не Джон, ну вообще не похожий. Значит это Олег". Просто он был другим, это был другой человек", – вспомнила любимая Псюка. И добавила, что без панамы он нравится ей еще больше.

Лидер Kalush Олег Псюк с девушкой Александрой / Фото из инстаграма Белобров

Что известно об отношениях лидера Kalush Orchestra