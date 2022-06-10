Лідер українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк близько року зустрічається з дівчиною Олександрою. Пара поділилась, що особливого є в кожному з них.

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Олег Псюк про якості коханої дівчини

Репер назвав 5 якостей у коханій, за які він її полюбив та обрав.

Є якісь чари у цій дівчині. Вона досить проста, але вона та, якій я можу довірити будь-що. Підтримка, що дуже важливо для чоловіка. Допомогає в усьому, навіть в робочих справах. Без шкідливих звичок. Файна дівчина. Моя мала, Білоброва,

– зізнався виконавець.

Своєю чергою, Олександра назвала ті риси в юнаку, які підкорили її. Серед них – працьовитість та романтичність, яку мало хто помічає.

"Головне, працьовитість – він мене мотивує цим постійно, працювати та не опускати рук. Він вчить мене постійно чомусь новому. Він – мій наставник. Обожнюю спостерігати, коли він в роботі: написання треків, або ж коли задумався, і такий потім "Мала...", і розповідає свою чергову геніальну ідею. Мало хто знає і помічає, але він буває дуже ніжним, і дуже романтичним. Він за здоровий спосіб життя і правильне харчування, іноді, звісно, хочеться з'їсти чогось шкідливого, але я за це сильно вдячна йому, бо він піклується за здоров'я в принципі. Робить мене щасливою загалом у різних деталях, про які знає тільки він", – розповіла дівчина.



Олег Псюк з коханою / Фото з інстаграму Олександри

Нагадаємо, пара також розповідала про те, як вони познайомилися. Вони зустрілись у перший день весни в Києві після листування в інстаграмі. За словами Олександри, все сталось швидко й неочікувано.

Також Олег та Олександра наразі не зізнаються, чи планують зіграти весілля. Для них це дуже особисте питання.