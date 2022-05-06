"Їли, скільки хотіли": що робили окупанти в домі Ірини Білик

Українська співачка Ірина Білик після перших же вибухів виїхала зі своєї домівки. Вона зізналась, що в її будинку певний час оселились окупанти, де "жили як хотіли".

Відома українська співачка Ірина Білик мешкала у розкішному котеджному містечку під Києвом. Почувши перші вибухи 24 лютого зранку, вона вирішила одразу їхати.

До слова Я чекала слів підтримки, – Ірина Білик зізналася, як її ексчоловік з Росії відреагував на війну

Ірина Білик про свій будинок

Знаменитість виїхала з містечка разом з кумою, яка також тікала разом з дітьми. Згодом, у чаті свого містечка вона дізналась про те, що в її домі жили окупанти.

Вигнали всіх людей з містечка. Коли виходили, їм сказали: "Не закривайте будинки, бо ми виб'ємо всі двері й будемо шукати їжу",

– поділилась Білик.

"Вони вже їли скільки хотіли. Вони вже там таке робили. Коли зайшов мій помічник, вже понад місяць минуло, як вони там жили. То вони там і плавали в басейні, і все що можна, і апаратуру, всі мої речі, фото дитинства", – додала співачка зі сльозами на очах.

Виконавиця зізналась, що її приймали в різних містах України й вона жила у друзів на заході. Вона подякувала друзям за підтримку.

В чиїх будинках побували окупанти

Після приїзду у Бучу Євген Синельников побачив розграбований будинок. За його словами, все те, що росіяни не вкрали, – потрощили й побили.

Шеф-редакторка "Орла і решки" розповіла, що росіяни знищили її будинок в Ірпені: "Русня зґвалтувала нашу домівку. Обіс*яли, розтерли гі*но по підлозі. Зламали те, що не вдалося винести. Нудотно".

Олександра Заріцька з гурту KAZKA жила у домі біля Гостомеля. Російські військові вдерлись і до її будинку, забравши навіть мікрофон.