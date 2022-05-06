Відома українська співачка Ірина Білик мешкала у розкішному котеджному містечку під Києвом. Почувши перші вибухи 24 лютого зранку, вона вирішила одразу їхати.

До слова Я чекала слів підтримки, – Ірина Білик зізналася, як її ексчоловік з Росії відреагував на війну

Ірина Білик про свій будинок

Знаменитість виїхала з містечка разом з кумою, яка також тікала разом з дітьми. Згодом, у чаті свого містечка вона дізналась про те, що в її домі жили окупанти.

Вигнали всіх людей з містечка. Коли виходили, їм сказали: "Не закривайте будинки, бо ми виб'ємо всі двері й будемо шукати їжу",

– поділилась Білик.

"Вони вже їли скільки хотіли. Вони вже там таке робили. Коли зайшов мій помічник, вже понад місяць минуло, як вони там жили. То вони там і плавали в басейні, і все що можна, і апаратуру, всі мої речі, фото дитинства", – додала співачка зі сльозами на очах.

Виконавиця зізналась, що її приймали в різних містах України й вона жила у друзів на заході. Вона подякувала друзям за підтримку.

Нагадаємо, Ірина Білик придбала маєток і присадибну ділянку в селищі Березівка, що розташоване за 15 кілометрів від Києва. Там є котеджне містечко "Козирна карта", яке складається з 60 маєтків. Вартість будинку в цьому елітному місці становить від 7 мільйонів гривень.

В чиїх будинках побували окупанти