Известная украинская певица Ирина Билык жила в роскошном коттеджном городке под Киевом. Услышав первые взрывы утром 24 февраля, она решила сразу ехать.

К слову Я ждала слов поддержки, – Ирина Билык призналась, как ее экс-мужчина из России отреагировал на войну

Ирина Билык о своем доме

Знаменитость уехала из городка вместе с кумой, которая тоже убегала вместе с детьми. Впоследствии, в чате своего городка она узнала о том, что в ее доме жили оккупанты.

Выгнали всех людей из города. Когда выходили, им сказали: "Не закрывайте дома, потому что мы выбьем все двери и будем искать пищу",

– поделилась Билык.

Они уже ели сколько хотели. Они уже там такое делали. Когда зашел мой помощник, уже больше месяца прошло, как они там жили. Так они там и плавали в бассейне, и все что можно, и аппаратуру, все мои вещи, фото детства", – добавила певица со слезами на глазах.

Исполнительница призналась, что ее принимали в разных городах Украины и она жила у друзей на западе. Она поблагодарила друзей за поддержку.

Напомним, Ирина Билык приобрела имение и приусадебный участок в поселке Березовка, расположенном в 15 километрах от Киева. Там есть коттеджный городок "Козырная карта", состоящий из 60 поместий. Стоимость дома в этом элитном месте составляет 7 миллионов гривен.

В чьих домах побывали оккупанты