Известная украинская певица Ирина Билык жила в роскошном коттеджном городке под Киевом. Услышав первые взрывы утром 24 февраля, она решила сразу ехать.
К слову Я ждала слов поддержки, – Ирина Билык призналась, как ее экс-мужчина из России отреагировал на войну
Ирина Билык о своем доме
Знаменитость уехала из городка вместе с кумой, которая тоже убегала вместе с детьми. Впоследствии, в чате своего городка она узнала о том, что в ее доме жили оккупанты.
Выгнали всех людей из города. Когда выходили, им сказали: "Не закрывайте дома, потому что мы выбьем все двери и будем искать пищу",
– поделилась Билык.
Они уже ели сколько хотели. Они уже там такое делали. Когда зашел мой помощник, уже больше месяца прошло, как они там жили. Так они там и плавали в бассейне, и все что можно, и аппаратуру, все мои вещи, фото детства", – добавила певица со слезами на глазах.
Исполнительница призналась, что ее принимали в разных городах Украины и она жила у друзей на западе. Она поблагодарила друзей за поддержку.
В чьих домах побывали оккупанты
- После приезда в Бучу Евгений Синельников увидел разграбленный дом. По его словам, все то, что россияне не украли, – разбили и избили.
- Шеф-редактор "Орла и решки" рассказала, что россияне уничтожили ее дом в Ирпене: "Русня изнасиловала наш дом. Обещали, растерли ги*но по полу. Сломали то, что не удалось вынести. Тоскливо".
- Александра Зарицкая из группы KAZKA жила в доме возле Гостомеля. Российские военные ворвались и в ее дом, забрав даже микрофон.