Финал Евровидения-2022 состоится 14 мая. Пока букмекеры пророчат победу Украине, Анастасия Приходько считает, что из-за влияния политики на конкурс украинский коллектив не сможет победить.

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Анастасия Приходько о финале Евровидения-2022

По мнению Анастасии, Kalush Orchestra в финале займут второе место. Хотя Украине необходимы победы на любых фронтах, но Приходько призвала не забывать, что это политический конкурс.

Европа не будет рисковать. Она не знает, как будут развиваться события здесь. Каждый день что-то происходит. Если смотреть с политической точки зрения, то, по моему мнению, Kalush Orchestra займет второе место. Выигрывает кто-то из другой по поводу безопасности граждан европейских государств,

– сказала Приходько.

Хотя артистка склоняется ко второму месту, но не полностью исключает тот вариант, что Украина может победить: "Европа может что-то и знает. Нам нужны вливание денег и развитие экономики. Чтобы показать Украину с разных ракурсов. Украина и Европа – одно целое".