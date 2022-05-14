У твітері Притули можна буде побачити його думку щодо результатів фіналу пісенного конкурсу, якщо за час прямої трансляції на ЗСУ задонатять мільйони гривень.

До теми За крок до фіналу Євробачення-2022: ставки букмекерів на Україну зашкалюють

До 2022 року Сергій Притула був ведучим Національного відбору на Євробачення. Цього року він відмовився від проведення конкурсу. Однак свою думку щодо прямих ефірів озвучував. На фінал пісенного конкурсу чоловік не хотів витрачати час, оскільки постійно зайнятий допомогою нашим військовим, однак на прохання читачів у твітері вирішив погодитися прокоментувати результати Євробачення-2022.

Твітеряни просять мене коментувати Євробачення. Я не збирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавили. Тому угода: я прокоментую фінал Євробачення, а ви насипете нам за час трансляції мільйон гривень для української армії. Згода?

– поцікавився Сергій.

У коментарях читачі Притули наголошують, що вони погоджуються на таку пропозицію і впевнені, що донатів буде понад мільйон.

"Звичайно, що згода! Впевнена, буде більше мільйона!"

"Доведеться знову донатити… Що не зробиш заради Євробачення!"

"Якщо без цензури, то, думаю, зберемо всі два!"

"Мені здається, буде більше!"

"Це ми зробимо!"

Зауважимо, фінал Євробачення-2022 відбудеться в суботу, 14 травня. Представники України гурт Kalush Orchestra виступлять під номером 12. Цього року саме їм прогнозують перемогу. Ставки букмекерів зросли до 60 відсотків.