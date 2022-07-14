"Скоро": Євробачення проведуть у Латинській Америці
Джерело:інстаграм Євробачення
Організатори Євробачення заявили, що планують розширювати межі проведення конкурсу. Саме тому його проведуть у Латинській Америці.
Тепер міжнародний конкурс відбуватиметься не лише в Європі. Зовсім скоро організатори потішать шанувальників на іншому континенті.
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Євробачення відбудеться в Латинській Америці
Згідно з рейтингами, найбільша кількість прихильників пісенного конкурсу проживає в Аргентині, Бразилії, Чилі та Мексиці. Тому організатори планують провести Євробачення в одній з цих країн. У якому році конкурс стартує в Латинській Америці та більше подробиць щодо нового формату наразі невідомо.
Пісенний конкурс Євробачення в Латинській Америці! Скоро!
– повідомили на офіційній сторінці конкурсу в інстаграмі.
Євробачення проведуть в Латинській Америці / Фото з інстаграму конкурсу
Євробачення та Україна
- Український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022, тому наступного року конкурс мали приймати ми. Однак організатори заявили, що це неможливо, оскільки в країні триває війна.
- Європейська мовна спілка запропонувала провести конкурс у Великій Британії, яка цього року посіла друге місце.
- Однак Україна з таким рішенням не згодна. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що Україна чесно виборола перемогу, а її просто поставили перед фактом, що Євробачення буде в іншій країні, без можливості обговорення інших варіантів.
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- Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна таки може прийняти Євробачення у 2023 році. Велика Британія попросила оргкомітет Євробачення знову звернути увагу на Україну.