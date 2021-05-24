Оргкомітет Євробачення має заборонити Україні голосувати за Росію, – Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк опублікував допис на особистій сторінці у фейсбуці. Він зазначив, що був членом національного журі Євробачення-2021 від України, тому й не висловлювався про виступи учасників до закінчення конкурсу. Продюсер наголосив на питанні, що стосується голосування на пісенному конкурсі.

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Голосування України та Росії на Євробаченні

Ігор Кондратюк закликав оргкомітет Євробачення заборонити Україні оцінювати учасників від країни-агресора, а Росію позбавити можливості голосувати за виступи українських конкурсантів.

Я вважаю аморальним оцінювати будь-що і будь-кого, хто представляє країну-агресора! Особисто для мене агресор незалежно від виду змагань завжди на останньому місці. Музика може бути поза політикою, музиканти та співаки – ніколи (говорю про тих, у кого є мізки та честь),

– написав у публікації Кондратюк.

Додамо, професійне журі від України не дало жодного балу російській учасниці жодного балу. А ось телеглядачі з України оцінили конкурсантку від країни-агресора в 4 бали.

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Продюсер наголосив, що Go_A – молодці! Ігор не вірив в перемогу українського колективу, проте був впевнений, що пісня SHUM – конкурентніша за Solovei. Особливо Кондратюку сподобалися нове аранжування, яке звучало в Нідерландах, та постановка номеру, що була однією з найкращих.

"Браво гурту, браво організаторам Нацвідбору на Євробачення, браво журі Нацвідбору та телеглядачам України, які досить несподівано обрали маловідомий на той час Gо_A на Євробачення. Найкращий виступ гурту від України!", – написав Кондратюк.

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Оцінювання інших країн

Ігор поділився, що судив так, як відчував. Він чесно й справедливо ставився до виступів країн-учасниць. Оцінював саме виступи, а не переймався геополітикою. Звісно, що це не стосується країни-агресора.

Очевидно, що деякі країни просто обмінялися 12-ками. Деякі зробили це традиційно, незалежно від учасника. Наприклад, Кіпр та Греція з 2003 року ще жодного разу не оцінили один одного менш ніж на 12 балів,

– зазначив Кондратюк.

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Продюсер додав, що відсутність оцінки Литві від нашого журі нічого не означає. Журі оцінювали виступ та пісню конкурсанта, а не Литву. Тому оцінка пісні учасника аж ніяк не тотожна з оцінкою держави.

Як громадянин України я поважаю та ціную підтримку України з боку Литви!

– наголосив Кондратюк.

Також продюсер пригадав, як на Євробаченні-2018 Литва не дала жодного балу представнику України MELOVIN. Але це не означає, що тоді вона не підтримувала Україну.

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"Українське професійне журі єдина з 39 національних журі, чия перша трійка найкращих учасників збіглася з трійкою результатів Євробачення!", – додав Кондратюк.