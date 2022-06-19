Євробачення має пройти в Україні, – Цибульська очікує, що конкурс таки проведуть після перемоги
Українська співачка Оля Цибульська ще раніше заявляла, що очікує на Євробачення-2023 в Україні, у звільненому Маріуполі або в спокійнішому Львові. Зараз її думка не змінилась після заяв, що конкурс в Україні проводити не будуть.
У коментаря для 24 каналу Оля Цибульська заявила, що коли Україна отримає потрібну зброю з Європи й переможе у війні з Росією, то конкурс буде чудовим приводом для радощів.
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Євробачення має пройти в Україні. В Україні, яка перемогла! Перемогла, бо вигнала з своєї землі усіх окупантів. Вигнала, завдяки нашій неймовірній армії, нашому неймовірному народу і давно обіцяній зброї, яку Європа все ніяк повністю не передасть, щоб закінчити цю страшну війну,
– сказала Цибульська.
Що раніше казала Цибульська про Євробачення
Артистка розповідала, що мріє, аби конкурс відбувся в Маріуполі: "Мрію, звичайно, щоб це відбулося в Маріуполі, у відновленому, відбудованому місті". Проте вона не знає, чи було б доречно там проводити конкурс, адже не з чуток знає, що таке окупація – її батьки жили в окупованому місті Ірпінь.
Але це буде таке переможне Євробачення, яке святкуватиме нашу повну незалежність і свободу. Не знаю, але де б це не відбувалося – це буде доречно,
– додала Оля.
Тому Оля не проти, якщо Євробачення прийняла б дружня Польща, а не Велика Британія, як про це повідомили кілька днів тому. На її думку, це могло б бути місто Перемишль, але вона все-таки сподівається, що війна закінчиться до наступного року і Євробачення святкуватимуть в Україні.
Інтерв'ю Олі Цибульської: дивіться відео онлайн
Що зірки думають про майбутнє місце Євробачення
- Менеджмент гурту Kalush Orchestra, а саме – Микола Кучерявий, заявив, що не згідний з рішенням Оргкомітету у Європі: "Ми вигравали не заради кубка, а заради миру для проведення. Краще, аби 40 країн-учасниць допомогли встановити мир в Україні, а не шукали легких шляхів перенести конкурс".
- Продюсер Ігор Кондратюк рішенням Європейської мовної спілки не здивований: "На жаль, EBU прийняла, скоріш за все, єдино можливе логічне рішення: перенести Євробачення у Велику Британію. Чому логічне? Бо під час війни й ракетних обстрілів Росією усіх регіонів України немає гарантії безпеки як учасникам, так і гостям конкурсу. Навіть якщо його провести в Ужгороді".
- Соліст гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин навпаки підтримує думку Олі Цибульської. Навіть після відмови Європейської мовної спілки він вважає, що провести конкурс в Україні реально: "Замість того, щоб сц*ти в штани, шукаючи нове місце проведення Євробачення, я б порадив Європейській мовній спілці не толерувати москальську культуру, сприяючи її поширенню через мовників у Європі. Бо раптом може так статися, що пісенному конкурсу доведеться змінювати назву на Americanоvision та шукати притулку у Сполучених Штатах, а не у Сполученому королівстві".
- Музичний продюсер Вадим Лисиця, який був у складі нацжурі Євробачення-2022, вважає, що EBU зарано оголосила своє рішення. Бо мапа бойових дій може змінитися: "Це рішення досить логічне. Але мені здається, воно оприлюднене зарано. Особисто я маю надію, що ситуація з бойовими діями на нашій території закінчиться якнайшвидше! Дуже шкода, що Україна не зможе прийняти Євробачення-2023, але насамперед безпека – це головне".