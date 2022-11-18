На Het Grote Songfestivalfeest виступали такі зірки Європи, як Кончіта Вурст, Олександр Рибак, фінські рокери Lordi, Netta, Єлена Папарізу та багато інших. Там знайшлось місце й українцям, які останні 6 років мають приголомшливий успіх на конкурсі.

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Джамала

Переможниця Євробачення-2016 тривалий час перебуває у Польщі з дітьми, проте змогла приїхати у Нідерланди, аби об'єднатись з українськими артистами перед багатотисячною аудиторією. Вона виступила у креативному патріотичному образі та виконала свій хіт "1944", з яким перемогла на Євробаченні.

Jamala – 1944: дивитись відео онлайн у Нідерландах

Зокрема вона опублікувала спільне фото з українськими артистами з Go_A та Kalush Orchestra, яке вже стало історичним.

Ще один неймовірний вечір у підтримку нашої надихаючої країни! В унісон зі стадіоном в Амстердамі згадали, що боротьба продовжується. Море емоцій,

– підписала знімок співачка.

Також Джамала показала фото обіймів з Неттою Барзілай, Loreen та моменти залаштунків з українськими артистами.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Kalush Orchestra

Переможці цьогорічного Євробачення тільки-но повернулись з благодійного туру у Європі та США та запалили сцену у Нідерландах з "переможною" піснею Stefania. Весь зал був у захваті від треку, який підкорив усю Європу у 2022 році. Зазначимо, що не менш ефектним був виступ гурту на премії MTV EMAs у ролі спеціальних гостей.

Kalush Orchestra – Stefania: дивитись відео онлайн у Нідерландах

Go_A

Гурт Go_A також зумів поєднати свої європейські гастролі з виступом у Нідерландах. Солістка гурту Катерина Павленко у своїй впізнаваній зеленій шубі підкорила глядачів піснею SHUM, яка підірвала світові чарти у 2021 році.

Go_A – SHUM: дивитись відео онлайн у Нідерландах

У відео в інстаграму музиканти показали півгодинний ролик, де зібрали усі моменти з підготувань та виступів на Het Grote Songfestivalfeest.