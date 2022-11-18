На Het Grote Songfestivalfeest выступали такие звезды Европы, как Кончита Вурст, Александр Рыбак, финские рокеры Lordi, Netta, Елена Папариза и многие другие. Там нашлось место и украинцам, которые последние 6 лет имеют потрясающий успех на конкурсе.

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Джамала

Победительница Евровидения-2016 долгое время находится в Польше с детьми, но смогла приехать в Нидерланды, чтобы объединиться с украинскими артистами перед многотысячной аудиторией. Она выступила в креативном патриотическом образе и исполнила свой хит "1944", с которым победила на Евровидении.

Jamala – 1944: смотреть видео онлайн в Нидерландах

В частности, она опубликовала совместное фото с украинскими артистами из Go_A и Kalush Orchestra, которое уже стало историческим.

Еще один невероятный вечер в поддержку нашей вдохновляющей страны! В унисон со стадионом в Амстердаме упомянули, что борьба продолжается. Море эмоций,

– подписала снимок певица.

Также Джамала показала фото объятий с Неттой Барзилай, Loreen и моменты закулисья с украинскими артистами.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Kalush Orchestra

Победители Евровидения только что вернулись из благотворительного тура в Европе и США и зажгли сцену в Нидерландах с "победной" песней Stefania. Весь зал был в восторге от трека, покорившего всю Европу в 2022 году. Отметим, что не менее эффектным было выступление группы на премии MTV EMAs в качестве специальных гостей.

Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн в Нидерландах

Go_A

Группа Go_A также сумела объединить свои европейские гастроли с выступлением в Нидерландах. Солистка группы Екатерина Павленко в своей узнаваемой зеленой шубе покорила зрителей песней SHUM, взорвавшей мировые чарты в 2021 году.

Go_A – SHUM: смотреть видео онлайн в Нидерландах

В видео в инстаграмме музыканты показали получасовой ролик, где собрали все моменты по подготовке и выступлениям на Het Grote Songfestivalfeest.