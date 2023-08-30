Національний відбір на Євробачення-2024 стартував: які зміни чекають та коли буде фінал

Офіційно стартував український Нацвідбір на Євробачення-2024. Відомі перші деталі про умови участі, дату фіналу та етапи відбору.

Суспільний мовник розпочав Національний відбір на Євробачення-2024. Музичним продюсером конкурсу став Дмитро Шуров (Pianoбой).

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Нацвідбір розпочато

Артисти можуть подати свої заявки на сайті eurovision.ua з 30 серпня по 22 жовтня. Фінал Національного відбору очікується в лютому, членів журі оберуть глядачі. Продюсер відбору звернувся до українських музикантів.

У вас є майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги. Пісню року, яка представить Україну на глобальній міжнародній арені, порве всі чарти та виборе перше місце на цьогорічному Євробаченні. Я дуже чекаю на ваші пісні, ваш талант і заряд енергії зараз дуже потрібні нашій країні,

– заявив Дмитро Шуров.

До правил Нацвідбору додались зміни – одного з фіналістів зможуть обрати глядачі шляхом голосування.

"Цього року фіналістів Нацвідбору обиратиму не тільки я. Поміж учасників лонглиста, на яких мені не вистачить місця в списку фіналістів, — а це мій найбільший біль минулого року, – буде проведене голосування. Глядачі оберуть свого фаворита, який отримає шанс позмагатися за перемогу у фіналі".



Нацвідбір стартує / Фото з інстаграму Суспільного

Умови участі у Нацвідборі

Учасниками відбору можуть стати артисти віком від 16 років та гурти, у складі яких не більше 6 музикантів.

Хронометраж поданої пісні не має перевищувати 3 хвилин. Трек повинен бути оригінальним, він не має бути оприлюдненим чи звучати на концертах до відбору.

Кількість подання пісень – не обмежується, можна подавати демоверсії.

Список фіналістів Нацвідбору складатиметься з 10 учасників, яких оберуть до 20 листопада. До 29 грудня глядачі матимуть можливість обрати ще одного фіналіста зі списку лонг-листа.

Що вже відомо про Євробачення-2024

Музичний конкурс пройде у Швеції, адже цього року перемогла шведська зірка Лорін. Організатори обрали місто – все відбуватиметься у чарівному Мальме.

Дати Євробачення такі: