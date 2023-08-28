Дати поки не розголошують. Водночас Суспільне розсекретило ім'я музичного продюсера Нацвідбору. Як виявилося, ним став Дмитро Шуров, який відомий під псевдонімом Pianoboy. Він зізнався, що правила Нацвідбору дещо зміняться.

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Дмитро Шуров став музичним продюсером Євробачення-2024

Що, цікаво, для артиста ця роль не буде новою, адже минулого року він вже був музичним продюсером. У своєму відеозверненні артист поділився оновленнями у правилах Нацвідбору.

Цього року на вас чекає сюрприз – ви зможете самі обрати одного з фіналістів,

– поділився співак.

Зазначимо, Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Воно вже двічі приймало конкурс. Вперше це сталося 1992 року після перемоги співачки Кароли, а вдруге – 2013, коли перемогу привезла Loreen. Тож тепер це буде втретє.

Також вже оголосили дати проведення конкурсу:

перший півфінал пройде 7 травня,

другий півфінал – 9 травня,

грандіозний фінал відбудеться 11 травня.

Нагадаємо, у 2023 році Швеція всьоме виграла на Євробаченні. Цього року перемогу здобула Loreen, вона отримала 583 бали. Своєю чергою український колектив TVORCHI з композицією Heart of Steel посіли шосте місце.