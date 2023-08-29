Одна з найвідоміших композицій гурту "Океану Ельзи" – "Обійми" – зазвучала англійською мовою. Її переспівали, щоб підтримати Україну.
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Англомовний кавер "Обійми"
Американський композитор Елліс Голл, володар Греммі та Еммі Джордж Вітті створили кавер на пісню "Обійми". Разом з ними працювала українська вокалістка Мар'яна Головко.
Співзасновник квінтету CRBQ Алек Берфілд розповів про те, як народилась ідея записати своє бачення композиції.
Ми з братом Гаєм Берфілдом шукали спосіб допомогти Україні ще два роки тому. У мого брата в штаті Массачусетс живуть п'ятеро членів родини, яка втекла з Маріуполя, тож ми глибоко пов'язані з Україною. Ми сподіваємося, що це відео сподобається глядачам,
– зауважив Алек Берфілд.
Усі кошти, які музиканти зберуть з перегляду ролика, будуть передані Україні.
Елліс Голл, Джордж Вітті та Мар'яна Головко – Hug Me: дивіться відео онлайн
У мережі українці та іноземці зворушені новою версією пісні та дякують артистам за підтримку:
- "Дякуємо вам за роботу";
- "Щиро дякуємо";
- "Так красиво, дякуємо від України";
- "Яке гарне звучання";
- "Дякуємо. Це дивовижно";
- "Блискуче".
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