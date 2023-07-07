Нагадаємо, що Швеція всьоме виграла на Євробаченні. Цього року перемогу здобула Loreen, вона отримала 583 балів.

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Де та коли відбудется Євробачення-2024

Євробачення-2024 приходитиме у шведському місті Мальме. Воно вже двічі приймал конкурс. Вперше це сталося 1992 року після перемоги співачки Кароли, а вдруге – 2013, коли перемогу привезла Loreen, тепер буде втретє.

Також вже оголосили дати проведення Євробачення-2024:

перший півфінал пройде 7 травня,

другий півфінал – 9 травня

а грандіозний фінал відбудеться 11 травня.

Зазначимо, що Євробачення-2023 минуло у Ліверпулі від імені України. Переможницею конкурсу стала шведська співачка Loreen, яка виконала пісню Tattoo. Тим часом український колектив TVORCHI з композицією Heart of Steel посіли шосте місце.

Нагадаємо, що під час виступу українців Росія цинічно обстріляла рідне місто музикантів – Тернопіль. Тому у грін-румі Андрій Гуцуляк показав табличку з написом TERNOPIL, що була меседжем за всі міста України, які обстрілюють щодня.