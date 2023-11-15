Букмекери зробили перші прогнози на Євробачення-2024: на якому місці Україна
Джерело:Eurovision world
Стали відомі перші прогнози букмекерів на пісенний конкурс Євробачення-2024. І це попри те, що з усіх країн, які братимуть участь, представника назвала лише Франція, Бельгія, Кіпр і Греція. Інші країни ще не оголосили своїх учасників.
У 2024 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Адже саме шведська виконавиця Лорін здобула перемогу торік.
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Букмекери висловили прогнози щодо лідерів Євробачення-2024
Отож перемогу в пісенному конкурсі наступного року пророкують Ізраїлю. Відсоток виграти у них найбільший – 8%. Однакові шанси на друге місце мають Україна та Швеція – по 7%.
- Четверте місце, на думку букмекерів, може посісти Італія з шансом виграти у 6%, а от на п'ятій сходинці може опинитися Норвегія. Така ймовірність – 5%.
Далі у списку розміщені Франція та Іспанія з 4%. Закривають рейтинг Фінляндія, Азербайджан і Нідерланди – по 3%.
Прогнози букмекерів на Євробачення-2024 / Фото Eurovision world
Що відомо про Євробачення-2024
- Нещодавно Франція назвала ім'я співака, який братиме участь у Євробаченні-2024. Це Сліман Небчі, відомий під псевдонімом Slimane. Він співатиме французькою мовою про любов. Пісня називається Mon Amour.
- Тим часом в Україні наразі оголосили перелік лонглиста, які позмагаються у Національному відборі на Євробаченні-2024. Серед них є як відомі артисти, так і цілком нові імена. Зараз відбуваються прослуховування учасників. У фіналу Нацвідбору опиняться тільки 10 артистів.
- Відомо, що перший півфінал Євробачення-2024 пройде 7 травня, а другий півфінал – 9 травня. Великий фінал проведуть 11 травня. Швеція вже двічі приймала в себе пісенний конкурс. Вперше це відбулося у 1992 році після перемоги співачки Кароли, а вдруге – у 2013, після того, як виграла Loreen. Тепер це буде вже втретє.