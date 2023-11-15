Букмекери зробили перші прогнози на Євробачення-2024: на якому місці Україна

Стали відомі перші прогнози букмекерів на пісенний конкурс Євробачення-2024. І це попри те, що з усіх країн, які братимуть участь, представника назвала лише Франція, Бельгія, Кіпр і Греція. Інші країни ще не оголосили своїх учасників.

У 2024 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2024 відбудеться у шведському місті Мальме. Адже саме шведська виконавиця Лорін здобула перемогу торік.

Курйоз Учасника Нацвідбору на Євробачення-2024 переплутали з іншим артистом: кого і чому так сталося

Букмекери висловили прогнози щодо лідерів Євробачення-2024

Отож перемогу в пісенному конкурсі наступного року пророкують Ізраїлю. Відсоток виграти у них найбільший – 8%. Однакові шанси на друге місце мають Україна та Швеція – по 7%.

Четверте місце, на думку букмекерів, може посісти Італія з шансом виграти у 6%, а от на п'ятій сходинці може опинитися Норвегія. Така ймовірність – 5%.

Далі у списку розміщені Франція та Іспанія з 4%. Закривають рейтинг Фінляндія, Азербайджан і Нідерланди – по 3%.



Прогнози букмекерів на Євробачення-2024 / Фото Eurovision world

Що відомо про Євробачення-2024