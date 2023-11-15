В 2024 году международный песенный конкурс Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. Ведь именно шведская исполнительница Лорин получила победу в прошлом году.
Курьез Участника Нацотбора на Евровидение-2024 спутали с другим артистом: кого и почему так произошло
Букмекеры высказали прогнозы по поводу лидеров Евровидения-2024
Таким образом, победу в песенном конкурсе в следующем году пророчат Израилю. Процент выиграть у них самый большой – 8%. Одинаковые шансы на второе место у Украины и Швеции – по 7%.
- Четвертое место, по мнению букмекеров, может занять Италия с шансом выиграть в 6%, а вот на пятой строчке может оказаться Норвегия. Такая вероятность – 5%.
Далее в списке размещены Франция и Испания с 4%. Закрывают рейтинг Финляндия, Азербайджан и Нидерланды – по 3%.
Прогнозы букмекеров на Евровидение-2024 / Фото Eurovision world
Что известно о Евровидении-2024
- Недавно Франция назвала имя певца, который примет участие в Евровидении-2024. Это Слиман Небчи, известный под псевдонимом Slimane. Он будет петь на французском языке о любви. Песня называется Mon Amour.
- Тем временем в Украине сейчас объявили перечень лонглиста, которые сразятся в Национальном отборе на Евровидении-2024. Среди них есть как известные артисты, так и совершенно новые имена. Сейчас проходят прослушивание участников. В финале Нацотбора окажутся только 10 артистов.
- Известно, что первый полуфинал Евровидения-2024 пройдет 7 мая, второй полуфинал - 9 мая. Большой финал проведут 11 мая. Швеция уже дважды принимала у себя песенный конкурс. Впервые это произошло в 1992 году после победы певицы Каролы, а во второй раз – в 2013, после того как выиграла Loreen. Теперь это будет уже в третий раз.