Наразі триває активна підготовка до Євробачення у Великій Британії. Схоже, що зовсім скоро організатори назвуть місто, де відбудеться конкурс, адже кількість претендентів скоротилася з семи до двох.

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Де може відбутися Євробачення-2023

У серпні оголосили сім міст, які боротимуться за право прийняти у себе масштабний пісенний конкурс: Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд.

Тепер організатори повідомили, що обиратимуть між двома містами: Глазго та Ліверпулем.

Дякуємо всім семи містам Великобританії, які продемонстрували ентузіазм та пристрасть до Євробачення, властиві всій Великій Британії. Ми були неймовірно вражені якістю та креативністю всіх міських пропозицій у цій висококонкурентній галузі,

– сказав голова Відбірної комісії ВВС у містах-організаторах Філ Харролд.

Наразі тривають перемовини з представниками обох міст. За їх результатами спеціальна комісія обере найкращого кандидата. Вже за декілька тижнів стане відомо, де саме відбудеться Євробачення-2023.

Зверніть увагу! Після оголошення шорт-листа міст, в яких може відбутися пісенний конкурс Євробачення-2023, букмекери одразу ж обрали фаворита – місто-мільйонник Глазго на березі річки Клайд. Чи справдяться ці прогнози дізнаємося зовсім скоро.