В настоящее время продолжается активная подготовка к Евровидению в Великобритании. Похоже, совсем скоро организаторы назовут город, где состоится конкурс, ведь количество претендентов сократилось с семи до двух.

Читайте также Это несправедливо, – Pianoбой из Нацотбора объяснил, почему Евровидение-2023 не оставили в Украине

Где может состояться Евровидение-2023

В августе объявили семь городов, которые будут бороться за право принять за собой масштабный песенный конкурс: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

Теперь организаторы сообщили, что будут выбирать между двумя городами: Глазго и Ливерпулем .

Спасибо всем семи городам Великобритании, которые продемонстрировали энтузиазм и страсть к Евровидению, свойственные всей Великобритании. Мы были невероятно поражены качеством и креативностью всех городских предложений в этой высококонкурентной отрасли,

– сказал председатель Отборочной комиссии ВВС в городах-организаторах Фил Харролд.

В настоящее время ведутся переговоры с представителями обоих городов. По их результатам специальная комиссия выберет лучшего кандидата. Уже через несколько недель станет известно, где именно состоится Евровидение-2023.

Обратите внимание! После объявления шорт-листа городов, в которых может состояться песенный конкурс Евровидения-2023, букмекеры сразу же выбрали фаворита – город-миллионник Глазго на берегу реки Клайд. Оправдаются ли эти прогнозы узнаем совсем скоро.