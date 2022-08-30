На думку Pianoбой, з Євробаченням-2023 все склалося справедливо. Він каже, що якщо ми не можемо провести його в будь-якому з українських міст, то краще не проводити взагалі.

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Чому Євробачення-2023 не залишили в Україні

Я був би щасливий, якби Євробачення пройшло у Харкові чи Миколаєві, але якщо ми не можемо його там провести… Наша країна – це одне ціле. Маючи міста, в яких обстріли відбуваються щодня, ми не можемо при цьому вибрати якесь інше місто, побудувати там ілюзорно безпечний регіон. Я думаю, що це неможливо. Думаю, це буде несправедливо,

– висловився Дмитро Шуров.

Він вважає, що подібні конкурси ми зможемо проводити лише тоді, коли не буде війни, коли люди житимуть у безпеці, розумітимуть, що в них є адекватне майбутнє. Тож музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 вдячний Великій Британії, яка все ж погодилася організувати шоу в себе.

"Велика Британія – наш партнер, і всі це розуміють. З Джонсонюком чи без нього вони є нашими друзями. Тому я думаю, що Велика Британія дуже круто підтримає українського учасника, яким би він не був", – переконаний Pianoбой.

До речі, у червні прем'єр Борис Джонсон сподівався, що Україна таки зможе прийняти Євробачення-2023. Він казав, що Київ "був би фантастичним місцем для цього". А в липні, коли конкурс таки перенесли до Великої Британії, зізнався, що спілкувався про це з Зеленським і пообіцяв, що Євробачення звеличуватиме країну та народ України.