Пробирає до мурах: Марія Яремчук виступила на Євробаченні-2023 з українськими артистами
У другому півфіналі Євробачення-2023 знову з'явилися артисти з України – Марія Яремчук, OTOY та Злата Дзюнька. Вони виконали попурі відоміших українських музичних творів у сучасному аранжуванні. Як це було, дивіться нижче.
У Ліверпулі єврофанам показали перформенс про музичну історію України – "Музика єднає покоління". Головною його зіркою стала Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні-2014. Разом з нею на сцену вийшли Злата Дзюнька з Дитячого Євробачення-2022 та репер OTOY, брат якого загинув на Азовсталі.
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Марія Яремчук, Злата Дзюнька та OTOY виступили на Євробаченні-2023
Українське попурі розпочалося з геніальної пісні Назарія Яремчука "Родина", яку виконала його донька Марія Яремчук. Далі на сцену вийшов OTOY, який зачитав реп на вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати". У дуеті з Яремчук Злата Дзюнька заспівала "Щедрик" Леонтовича – різдвяна мелодія, яку знають у всьому світі. На її походженні наголосила ведуча Юлія Саніна.
До речі, у номері було багато колосся, а на екранах – портрети Яремчука, Шевченка та Квітки Цісик.
Євробачення 2023 другий півфінал – виступ Марії Яремчук, Злати Дзюньки, OTOY: дивіться відео онлайн
Хто з українських артистів уже виступив на Євробаченні-2023
- Перший півфінал Євробачення-2023 відкрила Юлія Саніна з піснею гурту The Hardkiss "Маяк". Вона показала ефектну постановку з балетом. Її номер доповнювали вогні, танцівники у кольорах конкурсу, з-поміж яких виділялися сині та жовті, а сама вона була у шкіряному костюмі від українського бренду.
- В інтервал-акті першого півфіналу проникливо заспівала Alyosha в дуеті з ліверпульською співачкою Ребекою Фергюсон. Їхній номер був присвячений українським сім'ям, яких розлучила війна, та матерям, що були змушені везти дітей за кордон.
- У переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra була почесна місія – відкрити містечко Євробачення-2023. Це офіційна фан-зона пісенного конкурсу. Гурт також виступить у фіналі 13 травня.