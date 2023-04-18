До старта Евровидения-2023 остались считанные недели. Уже совсем скоро произойдет "украинская вечеринка в Британии", которую ждет весь мир. Из-за войны Украина не может принять конкурс, как это должно было состояться по правилам. Поэтому TVORCHI будут представлять нашу страну в Ливерпуле. А также в полуфиналах и в финале выступят приглашенные украинские артисты.
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Ранее объявили, что украинские звезды – Юлия Санина, Alyosha, Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька – выступят в полуфиналах Евровидение-2023. Потом стало известно, что наши артисты присоединятся к гранд-финалу. Вместе с Kalush Orchestra 13 мая в Ливерпуле прозвучат Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.
Они поддержат представителей 37 стран, которые будут сражаться за победу в Евровидении-2023. Какие песни конкурсанты приготовили в этом году – узнайте дальше.
Песни участников первого полуфинала
Первый полуфинал Евровидения-2023 состоится во вторник, 9 мая. В этот вечер на сцену выйдут представители 15 стран.
Норвегия – Alessandra – Queen of Kings: смотрите видео онлайн
Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party): смотрите видео онлайн
Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava: смотрите видео онлайн
Латвия – Sudden Lights – Aijā: смотрите видео онлайн
Португалия – Mimicat – Ai Coraçao: смотрите видео онлайн
Ирландия – Wild Youth – We Are One: смотрите видео онлайн
Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!: смотрите видео онлайн
Швейцария – Remo Forrer – Watergun: смотрите видео онлайн
Израиль – Noa Kirel – Unicorn: смотрите видео онлайн
Молдова – Паша Парфени – Soarele si Luna: смотрите видео онлайн
Швеция – Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн
Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More: смотрите видео онлайн
Чехия – Vesna – My Sister's Crown: смотрите видео онлайн
Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight: смотрите видео онлайн
Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн
Песни участников второго полуфинала
Во втором полуфинале 11 мая выступят конкурсанты из 16 стран.
Дания – Reiley – Breaking My Heart: смотрите видео онлайн
Армения – Brunette – Future Lover: смотрите видео онлайн
Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On): смотрите видео онлайн
Эстония – Alika – Bridges: смотрите видео онлайн
Бельгия – Gustaph – Because Of You: смотрите видео онлайн
Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: смотрите видео онлайн
Исландия – Diljá – Power: смотрите видео онлайн
Греция – Victor Vernicos – What They Say: смотрите видео онлайн
Польша – Blanka – Solo: смотрите видео онлайн
Словения – Joker Out – Carpe Diem: смотрите видео онлайн
Грузия – Iru – Echo: смотрите видео онлайн
Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal: смотрите видео онлайн
Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: Просмотреть видео онлайн
Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje: смотрите видео онлайн
Литва – Monika Linkyte – Stay: смотрите видео онлайн
Австралия – Voyager – Promise: смотрите видео онлайн
Песни стран-основательниц конкурса
В финале Евровидения-2023, который состоится в субботу, 13 мая, к финалистам присоединятся страны Великой пятерки – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Поскольку Украина победила в прошлом году, то в этом году выступит сразу в финале.
Украина – TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн
Великобритания – Mae Muller – I Wrote A Song: смотрите видео онлайн
Испания – Blanca Paloma – Eaea: смотрите видео онлайн
Италия – Marco Mengoni – Due Vite: смотрите видео онлайн
Германия – Lord Of The Lost – Blood & Glitter: смотрите видео онлайн
Франция – La Zarra – Évidemment: смотрите видео онлайн