Навіть у час війни Нацвідбір відбувся. Задля безпеки його організували в укритті. У травні Україна виступить на Євробаченні-2023, вкотре покаже свою сміливість та стійкість. 24 канал зібрав виступи всіх фіналістів, які презентували конкурсні пісні у прямому ефірі.

Зверніть увагу Нацвідбір на Євробачення-2023: відеотрансляція фіналу

Цього року виступи фіналістів оцінювали глядачі та професійне журі, до складу якого увійшли Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. Вперше в історії журі обирали українці в застосунку Дія. Таке ж нововведення стосується переможця Нацвідбору – в застосунку можна голосувати за фаворита серед фіналістів. Для Євробачення-2023 артисти підготували надзвичайно різні треки, кожен з яких по-своєму особливий. Відео виступів цього вечора дивіться нижче.

Не пропустіть! Перед Нацвідбором у рамках спецпроєкту "На українську вечірку в Британію" ми поспілкувалися з фіналістами. Артисти розповіли про своє ставлення до проведення конкурсу у Великій Британії, конкурентів, пісні та творче життя поза Євробаченням.

Важливо Як проголосувати за фаворита Нацвідбору Євробачення: інструкція в деталях

Виступи фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2023

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: Moisei – I'm Not Alone

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: OY Sound System – "Ой, тужу"

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: DEMCHUK – Alive

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: FIINKA – "Довбуш"

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: KRUTЬ – "Колискова"

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: Tember Blanche – "Я вдома"

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: Angelina – Stronger

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: 2TONE – "Квітка"

Нацвідбір на Євробачення-2023 – дивіться відео онлайн: TVORCHI – Heart Of Steel